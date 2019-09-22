У Деснянському районі Києва горять автоцистерни, чути вибухи

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До ліквідації пожежі залучено 75 рятувальників

У Києві у Деснянському районі на території автостоянки на вул. Віскозна, 3, відбулось загоряння автоцистерн із пальним з подальшим розливом пального на 500 квадратних метрів. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Київської міської держадміністрації.

Наразі горять дев’ять автоцистерн.

До ліквідації пожежі залучено 75 осіб особового складу та 15 одиниць техніки ГУ ДСНС України у Києві та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку".

У КМДА попереджають, що унаслідок сильної пожежі можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів.

Ліквідація пожежі триває.

Водночас свідки повідомляють, що в районі пожежі чути вибухи, а дорогу для автомобілів поряд перекрили.

На вулиці Віскозній, навпроти Епіцентру, щось серйозно палає. Чутно вибухи. Дорогу для автомобілів перекрито. Деталі події встановлюються. Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 22 вересня 2019 р.

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня у Херсоні на судноремонтному заводі ім.Комінтерна на одному із суден виникла пожежа. Рятувальники гасили вогонь понад три години. До операції були залучені 6 спецмашин та 30 рятувальників.