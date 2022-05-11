Купували люксові авто. У Тернопільській області "волонтерів" підозрюють у шахрайстві

Двом жителям Тернопільської області оголошено про підозру у псевдоволонтерстві. Вони використовували добровільні пожертви громадян України для власного збагачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

"Прокурорами і слідчими встановлено, що підозрювані за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви громадян придбали для особистого використання автомобілі Land Rover - Range Rover та Audi - Q5, а також мобільні телефони Apple iPhone 13 Pro Max та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 мільйони гривень", - розповідають правоохоронці.

За інформацією прокуратури, зловмисники ще на початку вторгнення РФ в Україну оголосили про збір коштів на авто для ЗСУ.

"За цей час було зібрано мільйони гривень, за які зловмисники придбали іноземну валюту, автомобілі преміум класу, мобільні телефони останніх моделей. При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям", - повідомляють в прокуратурі.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.