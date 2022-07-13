ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Молдову за 10 тисяч доларів. Викрито ще одну схему незаконного виїзду призовників

Новость на русском →
Чернівці, Середа 13 липня 2022 13:08
У Молдову за 10 тисяч доларів. Викрито ще одну схему незаконного виїзду призовників Фото: у Чернівцях організували схему вивозу чоловіків за кордон (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Шахраї за свої "послуги" вимагали 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, мешканці Чернівецької області хотіли незаконно переправити через кордон з Молдовою чоловіка призовного віку. Ділків затримали на АЗС у Чернівцях під час отримання коштів.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 КК України. Організаторам схеми вже оголосили підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії здійснювалися працівниками Солом’янської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівці мошенническая схема выезд за границу
NEWS
Чи завадить окупація територій членству України в ЄС: що говорить МЗС
Чи завадить окупація територій членству України в ЄС: що говорить МЗС
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови