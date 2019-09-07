У Дніпропетровській області затримали голову сільради за хабар

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновника затримали під час отримання 35 тис. грн

У Дніпропетровській області затримали голову сільради під час отримання хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що чиновник вимагав хабар за вирішення земельного питання. Передача коштів здійснювалася через посередника.

«Правоохоронці задокументували отримання першого траншу неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. гривень», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру. Їх підозрюють у порушенні ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Санкції статті передбачають від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що чиновників "Київзеленбуду" підозрюють у розкраданні 10 млн грн. Гроші виділялися на ремонт парку "Партизанська Слава" в Дарницькому районі Києва.

раніше повідомлялося, що у Львівській області сільрада незаконно видавав земельні ділянки. Правоохоронці повідомили про підозру відразу кільком чиновникам.