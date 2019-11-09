В Одеській області зіткнулися рибальські човни, є жертви

У Одеській області ввечері 8 листопада в результаті зіткнення двох рибальських човнів загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними правоохоронців, зіткнення човнів сталося через обмежену видимість у тумані, а також через відсутність освітлювальних вогнів на одному з них.

В результаті зіткнення плавзасобів один з рибалок загинув, ще один був травмований. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії в результаті аварії туристичного човна загинули 12 осіб та ще 20 зникли безвісти. На момент аварії на борту човна знаходилося близько 60 осіб. Врятувати вдалося лише 26 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Демократичній Республіці Конго затонуло китобійне судно. В результаті інциденту 34 людини зникли безвісти. Вдалося врятувати 76 пасажирів. Човен використовували як транспортний засіб.

Крім того, в липні біля берегів Тунісу затонуло судно з мігрантами, які пливли в напрямку Європи. Всього на судні перебувало 86 осіб. З них знайшли тільки чотирьох, один з яких згодом помер.