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В Одеській області сталося ДТП, є жертви

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 15:51
В Одеській області сталося ДТП, є жертви
Фото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

Водія було затримано

В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що в селі Усатове 37-річний місцевий житель на своєму легковому автомобілі не впорався з керуванням і скоїв зіткнення із припаркованою на узбіччі вантажівкою.

"Після скоєння злочину чоловік не зупинився, а продовжив рух, але через технічний стан розтрощеної автівки проїхав лише кілька сотень метрів до сусідньої вулиці. Там його і помітили поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП загинув один із пасажирів легкового автомобіля.

Зазначимо, що водія було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато провадження за частиною 2 статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В його рамках призначено низку експертиз.

В Одеській області сталося ДТП, є жертви Фото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Житомирській області на трасі Київ-Чоп у ДТП з автобусом загинули дев'ятеро людей. Вантажівка DAF, рухаючись в напрямку столиці, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", який стояв на узбіччі дороги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернігові водій не впорався з керуванням і зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого чотири людини, які знаходилися в автомобілі, загинули від отриманих травм.

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