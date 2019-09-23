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В Одесской области произошло ДТП, есть жертвы

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 15:51
В Одесской области произошло ДТП, есть жертвы
Фото: место ДТП (od.npu.gov.ua)

Водитель был задержан

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что в селе Усатово 37-летний местный житель на своем легковом автомобиле не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком.

"После совершения преступления мужчина не остановился, а продолжил движение, но за техническое состояние покореженного автомобиля проехал лишь несколько сотен метров до соседней улицы. Там его и заметили полицейские", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб один из пассажиров легкового автомобиля.

Отметим, что водитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По указанному факту начато производство по части 2 статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В его рамках назначены ряд экспертиз.

В Одесской области произошло ДТП, есть жертвы Фото: место ДТП (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп в ДТП с автобусом погибли девять людей. Грузовик DAF, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Чернигове водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, в результате чего четыре человека, находившиеся в автомобиле, погибли от полученных травм.

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