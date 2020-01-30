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У Полтавській області чиновники привласнили виділені на ремонт школи кошти

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 12:39
У Полтавській області чиновники привласнили виділені на ремонт школи кошти
Фото: будівництво басейну (ssu.gov.ua)

Посадовці привласнили майже 40 млн гривень бюджетних коштів

У Полтавській області правоохоронці викрили чиновників на привласненні коштів обласного та місцевого бюджетів, виділених на ремонт школи-інтернату та будівництво басейну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

За даними оперативників, посадовці державних установ у змові з власником комерційної структури створили незаконний механізм, за допомогою якого підконтрольне підприємство "освоїло" понад 38 млн гривень бюджетних коштів. Кошти були призначені для будівництва та реконструкції фізкультурно-оздоровчого басейну та школи-інтернату.

Зазначається, що фігуранти справи штучно завищували вартість використаних будівельних матеріалів, а також підготували відповідні акти, до яких включили обсяги робіт, які фактично не виконувались, на понад 10 млн гривень.

"У свою чергу, посадовці розпорядників бюджетних коштів свідомо прийняли та оплатили суми вказані в актах у повному обсязі. Для виведення бюджетних грошей у "тінь" зловмисники користувалися послугами фіктивних суб’єктів господарювання", - розповіли в СБУ.

У ході обшуків правоохоронці виявили документацію, яка засвідчує протиправну діяльність чиновників. Також оперативники вилучили акти виконаних робіт, проектно-кошторисну, фінансову та платіжну документації. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, яких підозрюють у розкраданні 14 млн гривень, виділених на реконструкцію парку в Дарницькому районі.

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