У Волинській області 8 парафій перейшли в ПЦУ, - Порошенко

Фото (president.gov.ua)

Порошенко взяв участь у подячному молебні за створення ПЦУ в Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку

У Волинській області вісім парафій Української православної церкви Московського патріархату оголосили рішення про перехід в Православну церкву України (ПЦУ). Про це заявив президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки в область, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Порошенко взяв участь у подячному молебні за отримання томосу про автокефалію і створення ПЦУ в Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.

Президент підкреслив, що церква є духовним фундаментом незалежності України. За його словами, на Волині вже 8 парафій Московського патріархату оголосили своє рішення про перехід до Православної церкви України.

"Після Томосу процес створення церкви лише починається, це лише можливості, і попереду ще багато роботи, як сказав Його Святість, щоб ми в Україні мали єдину православну церкву. І щоб українець, коли заходить до храму Божого не питав, який це Патріархат, щоб ніхто не мав права "указуючим перстом" закривати двері храму перед українцем, який йде до Бога. І саме в цьому головна наша перемога. І саме тому так непокоїться Москва, бо відроджується наша з вами нація", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, 15 січня представник президента у Верховній раді України, нардеп Ірина Луценко заявила, що близько 70 церковних парафій перейшли у Православну церкву України.