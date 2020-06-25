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Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках на Західній Україні

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 15:59
Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках на Західній Україні
Фото: паводок (facebook.com MNSLVIV)

Підвищення рівня води очікують 25-28 червня

На заході України 25-28 червня рятувальники прогнозують підвищення рівня води в річках. Подекуди рівень води може піднятися до небезпечних позначок.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, в річках басейну Прип'яті очікуються підйоми рівнів води на 0,1-0,7 м. Подекуди можливе затоплення заплав, пасовищ і сінокосів біля Любешіва.

Сьогодні, 25 червня на окремих ділянках Дністра, Тиси та на Пруті в Чернівцях відбуватиметься затоплення заплав, досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих господарських об'єктів поблизу річки, автодоріг місцевого значення.

У разі відновлення зливових дощів залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, а в гірських районах - утворення селевих потоків.

Для пропуску дощового паводку протягом 25 червня вирішено підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС.

При цьому рівень води в Дністрі у створі поста "Могилів-Подільський" може піднятися до небезпечних позначок початкового затоплення прирічкових ділянок та окремих об'єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до річища.

Нагадаємо, зараз західні області України страждають від сильних паводків, які утворилися через значні дощі. Зокрема, мешканців Львова просять найближчими днями утриматись від поїздок до Карпат.

Крім того, на Дністрі очікується максимальний паводок, рівень води на Прикарпатті може піднятися до 9 метрів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДСНСповіньзападная Украина
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