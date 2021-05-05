В Одеській області перекинувся човен з прикордонниками: одна людина зникла безвісти

Відзначається, що НП сталася близько 16:00. Трьом прикордонникам вдалося самостійно дістатися до суші. При цьому один з військових витягнув іншого на собі. Всі врятовані отримали переохолодження. У одного з військовослужбовців травма ніг. Їм надається медична допомога.

Пошуки ще одного прикордонника тривають. До пошуково-рятувальної операції залучені військові, співробітники водної поліції Одеського районного управління, ДСНС та місцеві рибалки.

Пошуки зниклого прикордонника також ведуться з повітря. Для цього залучено гелікоптер авіаескадрильї Держприкордонслужби. Причини НП з'ясовуються. Про подію поінформовано прокуратуру. Призначено службове розслідування.