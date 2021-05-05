RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одеській області перекинувся човен з прикордонниками: одна людина зникла безвісти

Автор: РБК-Україна

При патрулюванні кордону на озері Тудорів в Одеській області перекинувся моторний човен з прикордонниками. У ній знаходилися четверо військових, трьом вдалося врятувати, ще одного шукають.

Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби.

Відзначається, що НП сталася близько 16:00. Трьом прикордонникам вдалося самостійно дістатися до суші. При цьому один з військових витягнув іншого на собі. Всі врятовані отримали переохолодження. У одного з військовослужбовців травма ніг. Їм надається медична допомога.

Пошуки ще одного прикордонника тривають. До пошуково-рятувальної операції залучені військові, співробітники водної поліції Одеського районного управління, ДСНС та місцеві рибалки.

Пошуки зниклого прикордонника також ведуться з повітря. Для цього залучено гелікоптер авіаескадрильї Держприкордонслужби. Причини НП з'ясовуються. Про подію поінформовано прокуратуру. Призначено службове розслідування.

Нагадаємо, біля кордону з РФ українські прикордонники виявили чотири парашута. Розпочато досудове розслідування.

Відзначимо, прикордонники у вечері 28 квітня зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії.Літак приземлився в Житомирській області, що знаходяться в ньому особи затримані, вони підозрюються в контрабанді сигарет.

Раніше, 25 квітня співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Одесапограничники