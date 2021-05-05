Біля кордону з РФ українські правоохоронці виявили чотири парашути

Біля кордону з РФ українські прикордонники виявили чотири парашути. Почато досудове розслідування.

Про це повідомили у прес-службі МВС .

Під час патрулювання прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа - на території України.

На зазначений напрямок вийшла група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону.

В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.

Правоохоронними органами розпочато досудове розслідування за ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.

Фото: виявлені парашути (mvs.gov.ua)