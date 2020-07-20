У Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною

Фото: пістолет (РБК-Україна)

Постраждали три студента з Конго

У Києві на проспекті Гонгадзе, 32 у житловому будинку сталася бійка зі стріляниною. В результаті постраждали три людини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Компанія людей у стані алкогольного сп'яніння спровокувала конфлікт із студентами з Конго.

За словами постраждалих, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому.

Коли сіли в автомобіль, підлетіли 5 чоловік і з криками "чорні, що ви тут робите", дістали з автомобіля і почали бити. Потім хтось почав стріляти в повітря, місцеві люди викликали поліцію.

Поліцейські підрозділи поліції охорони, під час проведення пошуків нападників, знайшли в лісі компанію молодих людей, які дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як "покарали приїжджих" і як розбили скло. Їх затримали.

Раніше у Харкові сталася стрілянина в нічному клубі.

РБК-Україна писало, що у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина.