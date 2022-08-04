В Одеській області виявили незаконне виробництво цигарок: вилучають вироби на 70 млн гривень

За даними досудового розслідування, службові особи компаній налагодили незаконне виробництво, використовуючи підконтрольні їм підприємства.

Детективи наразі здійснюють вилучення понад 1,2 млн пачок цигарок, ринковою вартістю 70 млн гривень. Тютюнові вироби були оклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки. Експертиза марок засвідчила, що вони не відповідають контрольним примірникам, виготовленим державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна".

Окрім цього, експерт КНДІСЕ відібрав зразки цигарок для проведення комплексної (хімічної та товарознавчої) експертизи.

БЕБ вилучає сировину вагою майже 20 тон, орієнтовною вартістю 10 млн гривень. Також на складах було виявлено обладнання, що забезпечує масове виготовлення цигарок, 2 лінії для їх пакування та інші необхідні компоненти. Зокрема, на такому обладнанні в середньому можна виготовити 3 тисячі виробів у хвилину, що становить понад 2 млн пачок в місяць. Оціночна вартість обладнання та компонентів для виробництва цигарок - 70 млн гривень.

За підрахунками фахівців, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн гривень в місяць. Спеціалісти припинили незаконне виробництво тютюнових виробів та попередили потряпляння на ринок великої партії контрафактних цигарок.

Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 199 КК (виготовлення, зберігання, збут підроблених марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 КК (незаконне виготовлення тютюнових виробів).