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На трасі Київ-Чернігів зіткнулися фура і мікроавтобус з пасажирами, є постраждалі

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 12:49
На трасі Київ-Чернігів зіткнулися фура і мікроавтобус з пасажирами, є постраждалі Фото: на автодорозі Київ-Чернігів сталася ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Анастасія Рокитна

На автодорозі Київ-Чернігів мікроавтобус з пасажирами зіткнувся з фурою. Є постраждалі, проте їх число не уточнили.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Аварія сталася сьогодні, 30 липня, близько 8:00 в селі Семиполки.

"Можливе утруднення руху в напрямку міста. Об'їзд здійснюється по крайній лівій смузі дороги попутного напрямку", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Патрульні охороняють місце події, забезпечують регулювання руху та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.

Фото: на автодорозі Київ-Чернігів сталася ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, у районі села Кам'яне сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Раньше поліція розповіла подробиці зіткнення вантажівки і поїзда на залізничному переїзді в Полтавській області.

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