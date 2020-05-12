В Одесі взяли під варту членів однієї з ОЗУ

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Підозрювані відбирали майно у відвідувачів розважальних закладів та звичайних перехожих на вулицях

В Одесі силовики взяли під варту членів одного з організованих злочинних угруповань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, наприкінці січня фігурантів затримали за підозрою у ряді злочинів на території Одеси та інших міст України. За даними поліції, вони причетні до скоєння злочинів у складі організованої групи.

"Поліцейські встановили причетність затриманих до ще семи крадіжок і грабежів, вчинених у складі організованої злочинної групи на території різних регіонів України. Фігурантам повідомили про підозру у ч. 5 ст. 186 (грабіж) і ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Враховуючи суспільно небезпечний характер дій угруповання, Київський районний суд Одеси обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Згідно з чинним законодавством зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

На цю мить триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві викрили ОЗУ на постачанні небезпечних продуктів до навчальних закладів, які могла призвести до захворювань і харчових отруєнь у дітей.

Також РБК-Україна писало, що під Києвом зі штурмом затримали росіянина за грабежі та загрози вибуху. Він погрожував підірвати багатоповерхівку.