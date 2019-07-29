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В Одеській області в ДТП постраждали четверо людей

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 15:13
В Одеській області в ДТП постраждали четверо людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху

В Одеській області зіткнулись два автомобіля, в результаті чого постраждали четверо осіб, серед яких одна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що під час повороту 34-річний водій Opel здійснив зіткнення з автомобілем Honda, який рухався назустріч. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Для надання медичної допомоги до лікарні доставлено 47-річного водія Honda та  його пасажирку, а також 28-річну жінку і 11-річну дитину, які були в іншій машині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській області на автодорозі "Київ-Чоп" зіткнулись два автомобіля, в результаті чого постраждали п'ятеро людей. 

Крім того, 27 липня у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем у Самбірському районі одна людина загинула і одна постраждала.

Також РБК-Україна писало, що 25 липня у Лугинському районі Житомирської області у результаті ДТП вибухнув автомобіль, у результаті чого четверо людей отримали травми.

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