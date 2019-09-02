ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області в ДТП із маршруткою постраждали більше 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 21:22
У Львівській області в ДТП із маршруткою постраждали більше 10 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На момент ДТП у салоні автобуса перебували 24 людини

У результаті зіткнення вантажівки і маршрутного автобуса у Львівській області отримали тілесні ушкодження більше 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Зазначається, що на момент дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у салоні автобуса перебували 24 людини. З тілесними ушкодженнями у лікарню доставлені більше десяти чоловік.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 у місті Моршин Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус Мерседес та вантажівки КамАЗ, - повідомляє Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, сьогодні в Польщі в Малопольському воєводстві автобус зі школярами зіштовхнувся з вантажівкою і автомобілем, у результаті чого постраждали 27 людей. Серед них 7 постраждалих перебували у важкому стані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіткнулися автомобіль та автобус, у результаті чого загинули двоє дітей і чоловік.

Крім того, у Полтавському районі в результаті зіткнення двох автомобілів загинула людина. Також у результаті інциденту ще четверо людей постраждали.

У Польщі в ДТП з автобусом з школярами постраждали 27 людей У Кривому Розі в ДТП з двома автомобілями загинули три людини
Новини України ДТПпостраждалі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся