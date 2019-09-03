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У Миколаївській області автобус зніс з траси патрульний Prius

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 12:23
У Миколаївській області автобус зніс з траси патрульний Prius
Фото: ДТП у Миколаївській області (news.pn)

В результаті ДТП в Миколаївській області ніхто не постраждав

У Миколаївській області пасажирський автобус в'їхав у багажник патрульного автомобіля, в результаті чого останній злетів у кювет. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на місцевий сайт "Преступности.НЕТ".

Повідомляється, що 3 вересня на трасі у напрямку до Миколаєва в районі Нової Одеси пасажирський Mercedes-Benz на швидкості 40 кілометрів на годину в'їхав в багажник поліцейського авто Toyota Prius. В результаті удару Prius з'їхав з траси у кювет.

Також повідомляється, що ні патрульні, ні пасажири в результаті ДТП не постраждали. Водій автобуса був тверезим, причина аварії встановлюється.

Фото: ДТП у Миколаївській області (news.pn)

Нагадаємо, 14 липня поблизу Миколаєва легковий автомобіль, намагаючись здійснити обгін, в'їхав у групу спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждали 6 учнів Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи.

Крім цього, РБК-Україна повідомляло, що у Миколаївській області в ДТП з автобусом в липні поточного року загинули двоє дітей і чоловік. Тоді на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіткнулися автомобіль Citroen Berlingo і пасажирський автобус Neoplan ВХ.

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