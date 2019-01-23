В Одеській області число хворих на кір дітей перевищило 70 осіб

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У вівторок захворювання на кір підтвердили у 58 дітей

В Одеській області станом на 23 січня підтверджений 71 випадок захворювання на кір серед дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook глави Кілійської об'єднаної територіальної громади Павла Бойченка.

Відзначимо, на 22 січня захворювання на кір було підтверджено у 58 дітей.

"Ситуація по кору на території Кілійської ОТО: підтверджений діагноз у 71 дитини, 69 Шевченкове, 1 Кілія, 1 Василівка", - написав Бойченко.

Нагадаємо, станом на ранок 22 січня було підтверджено 58 випадків захворювання на кір. Бойченко відзначав, що на всій території Кілійської ОТО (в с. Шевченкове, м Кілія і с. Ліски) введено карантин.

Як писало РБК-Україна раніше, спалах кору в Одеській області був зафіксований у с. Шевченкове 19 січня.

У понеділок, 21 січня, медики діагностували кір у 48 дітей. Бойченко заявляв, що спалах кору став наслідком безвідповідальності батьків, які злісно ігнорували численні попередження і заклики медпрацівників до вакцинації.

Підкреслимо, Міністерство охорони здоров'я України спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.