В Одеській області автобус потрапив у ДТП з військовим тягачем, є постраждала

В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) між тягачем, який транспортував військову техніку, і мікроавтобусом. У результаті аварії постраждала жінка.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, військовий тягач їхав по дорозі в сторону смт Чорноморське до військової частини. Перетинаючи трасу, він не надав переваги в русі Mercedes Sprinter, який рухався головною дорогою.

Задля того щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса вивернув кермо і перекинувся. В автомобілі їхала сім'я з п'яти осіб, постраждала 44-річна дружина водія. Її доставили в лікарню з попереднім діагнозом перелом тазу.

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні в Одеській області зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті чого загинули двоє людей та четверо отримали травми.

Крім того, у суботу ввечері у Львівській області сталося ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок пригоди двоє людей загинули.

Також РБК-Україна писало, що у Запорізькій області рейсовий пасажирський автобус на трасі протаранив трактор.