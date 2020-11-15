У Львівській області сталося ДТП, є загиблі

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

У Львівській області сталося ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок пригоди двоє людей загинули.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

ДТП сталося біля села Рихтичі Дрогобицького району. Там ввечері в суботу зіткнулися автомобілі "Mercedes Benz ML" і "ВАЗ-2106". В результаті інциденту водії обох авто загинули - водій "Mercedes" 1967 року народження і "ВАЗа" 1986 р.н.

Нагадаємо, що в суботу Шевченківський районний суд Києва взяв під варту водія таксі, який в'їхав у зупинку громадського транспорту на Окружній. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві жінки загинули, ще дві людини госпіталізовані.

Також, в п'ятницю правоохоронці встановили ще одного ймовірного учасника дорожно-транспортної пригоди в Харкові, коли автомобіль влетів на "острівець безпеки". Його виявили завдяки обробці записів з камер відеоспостереження, розташованих на перехресті.

Крім цього, у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули дві людини і ще четверо отримали травми. Серед постраждалих - двоє дітей.