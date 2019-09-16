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У Миколаївській області зіткнулися три авто, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 05:09
У Миколаївській області зіткнулися три авто, є загиблі
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Загинули щонайменше дві людини, ще четверо отримали травми

У Миколаївській області сталася аварія за участю трьох автомобілів, у якій загинули щонайменше дві людини. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Нацполіцію області.

Аварія сталась ввечері у неділю, 15 вересня, на 122 км автодороги М-14 "Одеса-Мелитопіль-Новоазовськ". Попередньо встановлено, що водій автомобіля Chevrolet Evanda не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з двома автомобілями Тoyota Corolla.

У результаті ДТП постраждали водій та п’ятеро пасажирів Chevrolet. Двоє жінок 44-х та 34-х років загинули на місці події. Водія, його 18-річного сина та малолітню доньку, а також 33-річного чоловіка, з травмами різного ступеню тяжкості доставлено до лікарні. Водії автомобілів Toyota не постраждали.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Поліція встановлює обставини ДТП. Призначено низку експертиз.

Нагадаємо, у Київській області неподалік столиці сталась аварія за участю легкового та вантажного автомобілів зі смертельними наслідками.

Неподалік Києва зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, є жертви На автодорозі Київ-Чоп в ДТП загинула людина
Новини України ДТПаварияНиколаевская область
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