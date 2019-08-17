В Одеській обл. оголосили траур за загиблими у пожежі в готелі

В Одеській області у неділю, 18 серпня, оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, у зв'язку з трагедією, яка сталася сьогодні, 17 серпня, буде оголошено жалобу за загиблими.

"У зв'язку з трагедією, яка сталася в місті Одеса 17 серпня 2019 року і призвела до загибелі людей, оголосити 18 серпня 2019 року в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в розпорядженні в. о. голови Одеської ОДА Світлани Шапталовой.

Органам державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій доручено приспустити Державний прапор України.

Фото: розпорядження (oda.odessa.gov.ua)

Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня, в одному з готелів Одеси сталася пожежа. Займання сталося близько 01:34 на другому поверсі готелю "Токіо Стар". У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначали, що жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей і ще десять постраждали. Пізніше кількість загиблих зросла до 9.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій при перевірці будівлі готелю "Токіо Стар".

Крім того, поліція розглядає 3 версії виникнення пожежі в будівлі готелю. Основною версією, за словами правоохоронців, є коротке замикання в електрощитовій біля пральні. Також поліція розглядає версію навмисного підпалу і необережного поводження з вогнем.