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Навчання для школярів Одеської області триватиме до кінця травня

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 15:36
Навчання для школярів Одеської області триватиме до кінця травня Фото: у школах Одеської області годуються до завершення навчального року (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Одеській області розпочалася підготовка до завершення навчального року у школах. Процес навчання має бути завершеним до кінця травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.

"Цього року навчальний процес у школах Одеської області завершиться наприкінці травня. Директори кожної школи самостійно визначають дату завершення навчання для дітей, але це має бути не пізніше 30 травня", - повідомив директор департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

Нагадаємо, 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули діти. ДСНС продемонстрували наслідки атаки по місту.

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