Одеський припортовий завод зробить спробу запустити виробництво

На держпідприємстві називають цю спробу останньою

Одесский припортовый завод, который простаивает с прошлой весны, в очередной раз пытается возобновить работу. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Последний шанс ОПЗ: как флагман большой приватизации идет ко дну".

Как отмечается в материале, из-за долгов завод не может самостоятельно производить минеральные удобрения, потому время от времени работает по давальческой схеме, получая оплату за переработку газа в аммиак и карбамид. Новым давальцем стала малоизвестная компания "Энергетический эквивалент".

По информации РБК-Украина, давалец уже заплатил заводу часть денег. На рынке сейчас не слишком высокие цены на газ, и у компании уже есть несколько поставщиков. За счет нового контракта ОПЗ смог вернуть часть персонала на пятидневный график работы и начать предпусковые работы. Первая партия сырья должна зайти на предприятие на этой неделе. Впрочем, по словам одного из осведомленных источников, есть высокая вероятность, что из-за технических проблем завод не удастся запустить.

Один из совладельцев компании "Энергетический эквивалент" Игорь Ретивов сообщил РБК-Украина, что в запланированные изначально сроки запустить ОПЗ не удалось, но в феврале завод точно заработает. Его компания планирует задействовать одну установку по производству аммиака, и две - карбамида. Контракт заключен на четыре месяца до конца мая, компания рассчитывает получать 75 тыс. тонн карбамида в месяц.

"На полную мощность сегодня завод запустить невозможно из-за его технического состояния и емкости рынка, производство не укомплектовано полностью сотрудниками. Весь объем, который завод сможет нам выгрузить на внутренний рынок, будем реализовать тут. Плюс рассматриваем логистику по Днепру после открытия навигации", - уточнил бизнесмен.

Первый заместитель председателя правления ОПЗ Николай Щуриков при этом отметил, что новый давальческий контракт - последняя попытка запуска ОПЗ. "Если этот контракт не начнет работать, возможности в дальнейшем возобновить производство не будет. Мы практически потеряли квалифицированные кадры и уже не имеем достаточного количества работников для полноценного производственного процесса", - заявил Щуриков.

Напомним, Одесский припортовый завод включен в перечень объектов для приватизации в 2019 году.

Как писало РБК-Украина, за сегодняшний день из шести объектов, где утверждены советники по приватизации, готовится к продаже только "Президент-отель".