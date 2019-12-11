Одеська міськрада просить Кабмін включити до складу міста 26 сіл

Фото: міськрада Одеси (wikipedia.org)

За словами місцевої влади, місто задихається в нинішніх кордонах

Одеська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України з проханням приєднати 26 прилеглих сіл, оскільки "місто задихається у нинішніх кордонах". Текст звернення депутати затвердили на сьогоднішній сесії зборів, передає "Думська".

Так, місцева влада просить включити у склад Одеської міської об'єднаної територіальної громади населені пункти: Одесу, Фонтанку, Крижанівку, Нову Дофіновку, Корсунці, Красносілку, Іллічівку, Протопопівку, Латовку, Усатово, Набережне, Чорноморське, Григорівку, Нові Биляри, Іваново, Світле, Нерубайське, Нову Долину, Таїрове, Малодолинське, Бурлачу Балку, Велику Балку, Авангард, Прилиманське, Сухий Лиман, Великодолинське, Олександрівку

За словами голови земельної комісії Олега Бриндака, місто задихається в нинішніх межах". Він зачитував звернення під час сесії.

"У нас 6 тисяч осіб на квадратний кілометр, такої щільності немає в жодному великому місті України. У нас 18 квадратних метрів житла на людину, в той час як в середньому по Україні - понад 20 метрів. І найголовніше, забудова околиць триває - те, що сьогодні будується і те, що планується побудувати найближчим часом, розраховано на 300 тисяч жителів", - заявив він.

Також зазначається, що у депутатів виникли питання: зокрема, "що дасть приєднання до Одеси такої маси населених пунктів в економічному відношенні та не стануть вони каменями, які втоплять бюджет міста?"

Ні доповідач, ні інші чиновники назвати які-небудь цифри не змогли, однак заступник міського голови Світлана Бедрега заявила, що мова не йде про великі суми

Раніше в Одесі на місці пожежі в коледжі знайдено ще одне тіло. Кількість жертв збільшилася до 13.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі відбулася 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. Другою версією пожежі є підпал.