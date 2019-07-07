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В Одесі невідомий захопив в заручники працівницю фінустанови

Новини » Надзвичайні події    07.07.2019 - 13:15
В Одесі невідомий захопив в заручники працівницю фінустанови
Фото: на місці інциденту в Одесі (mvs.gov.ua)

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім"

У Сувороському районі Одеси невідомий захопив у заручники працівницю однієї з фінансових установ міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що правоохоронці ввели в дію спецоперацію "Грім". На місці інциденту працює керівництво поліції Одеської області, слідчо-оперативна група та патрульні.

Наразі правоохоронці проводять переговори з правопорушником. Поліція вживає всіх заходів для звільнення заручниці та затримання зловмисника.

Нагадаємо, у травні у західноафриканській республіці Буркіна-Фасо невідомі захопили заручників, серед яких були двоє громадян Франції. Французькі спецназівці провели операцію зі звільнення заручників, в результаті якої загинуло двоє військових. Всі четверо заручників, серед яких 2 громадянина Франції, 1 громадянин США і 1 Південної Кореї, були врятовані.

Як писало РБК-Україна, 7 травня у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк невідомий чоловік захопив заручників в тютюновій лавці. В заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця.

Пізніше в результаті спецоперації поліції всі четверо заручників були звільнені. Правоохоронці затримали зловмисника, ним виявився 17-річний підліток. Затриманий назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетів" в Тулузі.

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