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В Одесі "замінували" залізничний вокзал і ОДА

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Фахівці перевіряють територію

У п'ятницю, 25 жовтня, в Одесі фахівці перевіряють залізничний вокзал і будівля обласної державної адміністрації (ОДА) на наявність вибухівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції Одеської області.

Повідомлення про те, що біля Одеської ОДА та на залізничному вокзалі закладена вибухівка, надійшло на електронну пошту поліції у вісім годин ранку.

"Для обстеження об'єктів та прилеглої до них території направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, співробітники ДСНС і кінологи", - йдеться в повідомленні.

Фото: перевірки на території Одеси (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 жовтня на телефонну лінію і електронну пошту поліцій Львова, Харькова і Житомира надійшли повідомлення про замінування важливих об'єктів інфраструктури. Зокрема, у Львові "замінували" вокзал та облдержадміністрацію; У Харкові - три університети та житловий будинок; у Житомирі - територію біля облдержадміністрації. Згодом інформація про замінування не підтвердилася.

Зазначимо, що завідомо неправдиве повідомлення про мінування передбачає кримінальне покарання у вигляді ув'язнення від 2 до 6 років.

Також РБК-Україна писало, що 14 жовтня в місті Старобільськ Луганської області через повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури було евакуйовано майже 800 осіб. Також було перекрито рух на вулицях 10.

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