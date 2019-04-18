В Одесі "замінували" міжнародний аеропорт

Поліція проверяля анонімне повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що о 08:26 у поліцію надійшло повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту "Одеса". Інформація надійшла на електронну адресу аеропорту.

На місце події були направлені фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції та працівники територіального підрозділу ДСНС.

У ході обстеження "Міжнародного аеропорту Одеса" та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці отримали сім помилкових повідомлень про замінування різних об'єктів у другій половині неділі, 14 квітня. Всі надійшли в неділю повідомлення виявилися помилковими.

Раніше будівлю Київради евакуювали через повідомлення про мінування. Правоохоронці не знайшли вибухівку в будівлі. Крім того, в Києві закрили кілька станції столичного метрополітену, "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" через повідомлення про "замінування".