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У Києві закрили 2 станції метро через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 12:03
У Києві закрили 2 станції метро через повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Правоохоронці проводять перевірку

У Києві закрили дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" через повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення метрополітену в Тwitter.

У Києві закрили 2 станції метро через повідомлення про мінування

Зараз правоохоронці проводять перевірку.

"Увага! Станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка зачинено для пасажирів. Анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці проводять перевірку", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада 2018 року повідомлялося про замінування станції "Майдан Незалежності".

Як писало РБК-Україна в кінці січня, Київським метрополітеном у 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів. Зазначалося, що найпопулярнішою була червона лінія метрополітену - 204,515 млн пасажирів. Найбільш завантаженою тут була станція "Лісова" (20,701 млн пасажирів). Більше 20 мільйонів поїздок зафіксовані також на станціях "Академмістечко" та "Вокзальна", а найменше пасажирів перевезла станція "Дніпро" (935,2 тис.).

Додамо, в грудні 2018-го в Києві на станціях метрополітену почали роботу банкомати.

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