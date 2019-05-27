ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Житомирі шукають вибухівку в навчальних закладах

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 09:58
У Житомирі шукають вибухівку в навчальних закладах
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

За вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств та екстрених служб

У Житомирі в поліцію надійшло повідомлення про мінування кількох навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Сьогодні близько 08:35 в поліцію надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки в приміщенні декількох навчальних закладів обласного центру.

Одразу ж після отримання повідомлень за вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції у області та Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств та екстрених служб.

Правоохоронці обмежують доступ до потенційно небезпечних територій. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку руху транспорту.

Працівники вибухотехнічної служби ГУНП, застосовуючи спеціальні технічні засоби, проводять ретельний огляд приміщень і навколишніх територій.

Інформація про події належним чином зареєстровано. У той же час розпочаті заходи по встановленню осіб авторів тривожного повідомлення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 травня у Львові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 13 об'єктів, серед яких торгові центри, готелі, медустанови, залізничний вокзал і аеропорт.

Також у Вінниці в п'ятницю, 24 травня, на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену в приміщеннях вибухівку. Листи отримали адміністрації національних Вінницького технічного, медичного, аграрного та педагогічного університетів. Аналогічне повідомлення отримала адміністрація торгового центру "Мегамолл".

У Львові шукають вибухівку в 13 об'єктах У Вінниці повідомили про замінування чотирьох університетів
Новини України Житомирмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся