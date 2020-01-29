В Одесі затримали озброєних грабіжників, які викрали авто інкасаторів

В Одесі правоохоронці затримали зловмисників, які заволоділи інкасаторським автомобілем і викрали з нього сумку з грошима. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, у Київському районі міста троє зловмисників із застосуванням вогнепальної зброї заволоділи автомобілем фірми, що обслуговує мережу вуличних терміналів онлайн-платежів, та викрали з неї сумку з грошима у сумі близько 700 тисяч гривень.

"Подія сталася о пів на п’яту ранку на вулиці Героїв Крут. Водій інкасаторської автівки за кермом чекав на напарника, який пішов до термінала по гроші. У цей час з автомобіля, що зупинився неподалік, вийшли двоє невідомих та вистрелили з рушниці у бік його транспортного засобу. Водій вискочив з салону, а нападники зайняли його місце і разом із ще одним спільником, що пересувався на іншому автомобілі, поїхали геть", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що викрадений транспортний засіб вони покинули за кілька кварталів від місця події, а самі забрали сумку з грошима.

"Зовсім скоро "за гарячими слідами" затримали й усіх трьох нападників. Двох - за місцем проживання у центрі міста, а третього - у Суворовському районі. Підозрювані - одесити віком 27-ми та 28-ми років. Під час огляду місця події, а також низки невідкладних обшуків були вилучені речові докази їх причетності до розбійного нападу", - повідомляє поліція.

Фото: затримання грабіжників (npu.gov.ua)

Наразі усі троє затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкції ч.4 ст.187 Кримінального кодексу молодикам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у США, в місті Колорадо-Спрінгс, чоловік пограбував місцевий Academy Bank. Після пограбування банку 65-річний Девід Уейн Олівер розкидав гроші посеред вулиці і кричав "Веселого Різдва". Очевидці зібрали частину грошей і повернули їх до банку.

Як повідомляло РБК-Україна, в німецькому місті Дрезден пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід", збиток оцінюється в мільярд євро.