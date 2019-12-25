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У США чоловік пограбував банк, а вкрадені гроші розкидав по вулиці

Новини » В світі     25.12.2019 - 07:01
У США чоловік пограбував банк, а вкрадені гроші розкидав по вулиці
Ілюстративне фото (FBI.gov)

Очевидці зібрали частину грошей і повернули їх до банку

В США, в місті Колорадо-Спрінгс, чоловік з білою бородою пограбував місцевий Academy Bank Про це повідомила місцева поліція в понеділок вдень, яка затримала грабіжника, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після пограбування банку 65-річний Девід Уейн Олівер розкидав гроші посеред вулиці і кричав "Веселого Різдва".

Очевидці зібрали частину грошей і повернули їх до банку.

Коли гроші в сумці грабіжника закінчилися, він підійшов до кафе Starbucks неподалік, сів перед ним і став чекати на арешт.

Олівера тримають у в'язниці округу Ель-Пасо. Він збирається вперше постати перед судом в четвер. З документів не було зрозуміло, чи є у нього адвокат, але відомо, що йому призначили заставу в 10 тис. доларів.

Нагадаємо, четверо людей загинули внаслідок перестрілки, що виникла після пограбування ювелірного магазину.

Намагаючись втекти, грабіжники відкрили вогонь у бік поліцейських, які почали погоню за нападниками. В результаті перестрілки загинули заручник і чоловік, який став свідком нападу. Також поліцейські застрелили нападників.

Раніше у Києві пограбували депутата Верховної Ради VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка Альону Кошелєву. У екс-нардепа та світської левиці вкрали сумочку, яку вона необачно залишила в своєму Range Rover, поки була в ресторані.

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