В Одесі затримали іноземців з понад сотнею кілограмів кокаїну

В Одесі правоохоронці затримали чотирьох громадян Ізраїлю. У затриманих вилучили понад 120 кілограмів кокаїну.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Затриманих підозрюють у забезпеченні функціонування каналу контрабанди кокаїну. Правоохоронці встановили, що іноземці причетні до контрабанди наркотиків з Перу в Україну, які доставляли в контейнері через Одеський порт.

Заходи проходили у рамках кримінального провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні в Одесі правоохоронці заблокували транзит 750 кг наркотиків через територію України. У причетності до контрабанди підозрюють двох мешканців Одеси та одного жителя Львова.

Також РБК-Україна писало, що на початку жовтня СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в так звану "ДНР". Наркотики возили транзитом через Росію.

Додамо, наприкінці вересня СБУ звітувала, що з початку року вилучила понад 200 кілограмів наркотиків.