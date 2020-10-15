В Одесі затримали бойовика "Ісламської держави"

В Одесі правоохоронці затримали бойовика міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Терорист перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник планував на території України організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав "Ісламської держави".

В Україну бойовик нелегально прибув з однієї з країн Центральної Азії. Відомо, що він проходив підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.

Іноземця екстрадують з України. Бойовика вже передали компетентним органам країни його походження.

Нагадаємо, на початку вересня у Києві затримали одного з ватажків "Ісламської держави". Затриманого пов'язують з підозрюваним в організації теракту в аеропорту Ататюрк у 2016 році.

Ще одного члена "Ісламської держави" затримали у Житомирі. В Україні бойовик намагався легалізуватися через отримання посвідки на проживання.

Як писало РБК-Україна, СБУ веде розслідування 11 кримінальних проваджень проти 9 бойовиків "Ісламської держави".