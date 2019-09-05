В Одесі затримали банду наркоторговців

Ілюстративне фото (expert.ru)

Вони збували психотропи на території міста

В Одесі співробітники прокуратури затримали 5 осіб, які займалися наркобізнесом на території міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Зазначається, що раніше судима за наркодилерство 28-річна уродженка міста Татарбунари організувала "сітку" із співучасників, які систематично збували психотропи в Одесі.

"Жінка відповідала за отримання товару, а 4 жителя Одеси продавали "зілля" трьома шляхами: через "закладки", з рук у руки, а також через спеціально створений інтернет-магазин", - йдеться в повідомленні.

Фото: вилучені наркотики (od.gp.gov.ua)

Під час обшуків місць проживання наркоторговців, правоохоронці вилучили 70 грам РVP (особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонений), електронні ваги, мобільні телефони і записи з базою "клієнтів".

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно п'яти співучасників. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькому вилучили партію наркотиків майже на 2 мільйони гривень. Було виявлено близько 7 кг марихуани, понад 100 рослин конопель, 1,5 кг прекурсорів, амфетамін, екстазі, солі тощо. Наркоторговцям загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританії вилучили найбільшу в історії партію героїну загальною вартістю понад 114 млн доларів.