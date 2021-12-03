У п'ятницю, 3 грудня, в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" Одеса - Ізмаїл. "Укрзалізниця" через цей інцидент звернулася в поліцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда", - йдеться в повідомленні.
В УЗ повідомили, що в результаті події ніхто не постраждав. Зараз компанія підраховує збитки.
"АТ" Укрзалізниця "обурена такими діями хуліганів щодо абсолютно нового поїзда, який тисячі жителів Одеської області чекали багато років", - йдеться в повідомленні.
Фото: в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, в кінці листопада УЗ запустила "Дунайський експрес".