В пятницу, 3 декабря, в Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" Одесса - Измаил. "Укрзализныця" из-за этого инцидента обратилась в полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда", - говорится в сообщении.
В УЗ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас компания подсчитывает убытки.
"АО "Укрзализныця" возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы", - говорится в сообщении.
Фото: В Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, в конце ноября УЗ запустила "Дунайский экспресс".