UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс"

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 3 декабря, в Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" Одесса - Измаил. "Укрзализныця" из-за этого инцидента обратилась в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда", - говорится в сообщении.

В УЗ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас компания подсчитывает убытки.

"АО "Укрзализныця" возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы", - говорится в сообщении.

Фото: В Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, в конце ноября УЗ запустила "Дунайский экспресс".

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця