ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 01 червня 2021 21:33
В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Фото: в Одесі зник посадовець ДПСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі сьогодні вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Наразі місцезнаходження прикордонника невідоме.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як розповіли в ДПСУ, Чертков вийшов сьогодні з дому о 6:30 ранку, але до кінця дня до роботи не дійшов.

"Після цього почалися його пошуки. Було повідомлено всі взаємодіючі правоохоронні органи, зокрема прокуратура, СБУ, Нацполіція. Вони також проводять заходи по пошуку з нашими підрозділами. На даний момент інформації про його місцеперебування ще не встановлено", - сказав Демченко.

Крім того, одеське місцеве ЗМІ "Думская" повідомило, що інформацію про місцезнаходження офіцера прикордонної служби можна повідомити за телефонами: 102 або 0679765934 і 0675181647.

Нагадаємо, на початку травня в Одеській області під час несення служби загинув прикордонник. Військовослужбовець загинув в результаті перевертання човна.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області прикордонник загинув від пострілу з вогнепальної зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Государственная пограничная служба Одеса пропал
NEWS
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля