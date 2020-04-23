В Одесі померла людина від коронавірусу

В Одесі зафіксовано смерть людини з коронавірусом COVID-19. Про це у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций.

Також він зазначив, що в області підтвердили 161 випадок захворювання на коронавірус.

"З нових випадків - 6 у місті Подільськ, 2 у місті Одеса та по одному в Біляївському та Кілійському районах. На жаль, маємо повідомлення про ще один летальний випадок - 56-річний житель Одеси", - написав Куций.

Також в області від коронавірусу одужали 5 людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу встановлено новий антирекорд, заразились коронавірусом 578 людей.

У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та на Великодень.

РБК-Україна писало, що на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуване сплеску захворюваності на початку місяця. Зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна Денис Шмигаль розповів про два піки коронавірусу в Україні.