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В Одесі трьох працівників поліції підозрюють у крадіжці

Новини » Надзвичайні події     08.05.2020 - 20:05
В Одесі трьох працівників поліції підозрюють у крадіжці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще одному фігуранту кримінального провадження, та обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу

В Одеській області двом оперуповноваженим та одному слідчому Київського відділу поліції в місті Одесі ГУ Нацполіції повідомили про підозру у крадіжці майна під час обшуків на території виробничих приміщень одного з підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного Бюро розслідувань.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівники поліції під час слідчих дій на території виробничих приміщень одного з підприємств таємно викрали майно, що належало підприємству. А докази крадіжок були зафіксовані на камери спостереження та опубліковані в інтернеті.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру двом оперуповноваженим та одному слідчому Київського відділу поліції в місті Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області. Правоохоронці підозрюються у таємному викраденні чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України)",- йдеться у повідомленні.

Також наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще одному фігуранту кримінального провадження, та обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу.

В Одесі трьох працівників поліції підозрюють у крадіжціФото: обшуки працівників поліції в Одесі (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, Служба Безпеки України арештувала рахунки у екс-керівництва Державної податкової служби на 600 мільйонів гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання провели обшуки у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.

Теги Новини України полицияобшукДБР
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