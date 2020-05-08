СБУ арештувала рахунків у податківців на 600 млн гривень

СБУ вжила заходи із недопущення втрат державного бюджету у справі діяльності окремих суб’єктів господарювання під "дахом" податкових органів
Служба Безпеки України арештувала рахунки у екс-керівництва Державної податкової служби на 600 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що СБУ вжила заходи із недопущення втрат державного бюджету у справі діяльності окремих суб’єктів господарювання під "дахом" податкових органів.
Упродовж останніх декількох днів:
Також уживаються інші заходи щодо недопущення втрат державного бюджету та відшкодування державних збитків, притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок.
Нагадаємо, СБУ підозрює колишнє керівництво Податкової в організації механізму по незаконному формуванню податкового кредиту на мільярди гривень. За версією слідства, до афери причетні керівники територіальних відділень Податкової. Згодом пройшли обшуки у колишнього глави Податкової служби Сергія Верланова у справі про так званому "кришуванні" конвертаційних центрів.
Як повідоляло РБК-Україна, Ігор Уманський після звільнення з посади міністра фінансів виступив зі звинуваченнями в тому, що бюджет недоотримав як мінімум 5 млрд гривень в місяць через схем з так званими "скрутками" ПДВ. Він також на посту міністра ініціював звільнення Верланова.