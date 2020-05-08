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СБУ арештувала рахунків у податківців на 600 млн гривень

Новини » Суспільство     08.05.2020 - 19:14
СБУ арештувала рахунків у податківців на 600 млн гривень
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

СБУ вжила заходи із недопущення втрат державного бюджету у справі діяльності окремих суб’єктів господарювання під "дахом" податкових органів

Служба Безпеки України арештувала рахунки у екс-керівництва Державної податкової служби на 600 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що СБУ вжила заходи із недопущення втрат державного бюджету у справі діяльності окремих суб’єктів господарювання під "дахом" податкових органів.

Упродовж останніх декількох днів:

  • накладено арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн;
  • у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн;
  • оголошено про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.

Також уживаються інші заходи щодо недопущення втрат державного бюджету та відшкодування державних збитків, притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок.

Нагадаємо, СБУ підозрює колишнє керівництво Податкової в організації механізму по незаконному формуванню податкового кредиту на мільярди гривень. За версією слідства, до афери причетні керівники територіальних відділень Податкової. Згодом пройшли обшуки у колишнього глави Податкової служби Сергія Верланова у справі про так званому "кришуванні" конвертаційних центрів.

Як повідоляло РБК-Україна, Ігор Уманський після звільнення з посади міністра фінансів виступив зі звинуваченнями в тому, що бюджет недоотримав як мінімум 5 млрд гривень в місяць через схем з так званими "скрутками" ПДВ. Він також на посту міністра ініціював звільнення Верланова.

Теги Новини України Служба безпеки Україниобшук
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