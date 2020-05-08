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В Одессе трех сотрудников полиции подозревают в краже

Новости » Происшествия     08.05.2020 - 20:05
В Одессе трех сотрудников полиции подозревают в краже
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении еще одному фигуранту уголовного производства и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения

В Одесской области двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского отдела полиции в городе Одесса ГУ Нацполиции сообщили о подозрении в краже имущества во время обысков на территории производственных помещений одного из предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного Бюро расследований.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что работники полиции во время следственных действий на территории производственных помещений одного из предприятий тайно похитили имущество, принадлежавшее предприятию. А доказательства воровства были зафиксированы на камеры наблюдения и были опубликованные в интернете.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского отдела полиции в городе Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области. Правоохранители подозреваются в тайном похищении чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины)",- говорится в сообщении.

Также сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении еще одному фигуранту уголовного производства и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

В Одессе трех сотрудников полиции подозревают в кражеФото: обыски сотрудников полиции в Одессе (dbr.gov.ua)

Напомним, Служба Безопасности Украины арестовала счета экс-руководства Государственной налоговой службы на 600 миллионов гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования провели обыски в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами во время осуществления работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму свыше 28 млн грн.

Теги Новости Украины полицияобыскГБР
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