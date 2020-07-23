В Одесі суддю засудили до 7 років в'язниці за хабар

Вищий антикорупційний суд визнав винним суддю Малиновського суду Одеси Анатолія Целуха в отриманні хабара. Увечері 22 липня суддю засудили до позбавлення волі строком на сім років.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Також Целуха позбавили права обіймати посаду судді та будь-які посади в правоохоронних органах на три роки з конфіскацією всього його майна.

"Дослідивши всі надані сторонами матеріали, заслухавши свідків, колегія суддів визнала суддю Малиновського суду Одеси винним у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 2500 дол. США за прийняття рішення в інтересах третьої особи з використанням наданого йому службового становища", - повідомили в прес-службі.

Вирок може бути оскаржено у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, у червні цього року Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок з тюремним терміном.

РБК-Україна писало, що у Донецькій області судитимуть прокурора за хабар.