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Інтерв'ю

Угрупування РФ у Придністров'ї загрожують як Україні, так і Молдові, - Полторак

НовиниПолітика    11.06.2018 - 15:46
Фото: Степан Полторак під час зустрічі із Еудженом Стурзою в Одесі (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак під час зустрічі із Еудженом Стурзою в Одесі (mil.gov.ua)

РФ продовжує зосереджувати військовий потенціал у Придністров'ї

Російській угрупування, котрі знаходяться на території Придністров’я та в цілому на південно-західному напрямку, є загрозою і для України, і для Молдови. Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі із міністром оборони Молдови Еудженом Стурзою, передає прес-центр Міноборони.

Зокрема, міністр оборони України зазначив, що Російська Федерація продовжує гібридну агресію на Донбасі, нарощує ударний військовий потенціал у Криму, дестабілізує Чорноморсько-Азовський регіон.

"Непроста ситуація склалася й у Придністров’ї. Угрупування, які знаходяться на території Придністров’я та в цілому на південно-західному напрямку, є загрозою і для України, і для Молдови", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили питання, стосовно обміну досвідом з протидії цілісному спектру гібридних загроз та подальшу співпрацю в питаннях реформування збройних сил двох країн.

Нагадаємо, міністр оборони Молдови Євген Стурза під час зустрічі зі Степаном Полтораком заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Молдови.

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Теги публікації: Полторак, Приднестровье  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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