В Одесі повідомили про мінування 12 об'єктів

Правоохоронці міста Одеса перевіряють повідомлення про замінування дванадцяти об'єктів на території міста і області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, сьогодні в 16:45 в поліцію надійшло повідомлення про замінування восьми готелів, трьох торгових закладів та Міжнародного аеропорту Одеса.

На місця подій були спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС. Проводяться заходи по евакуації персоналу, відвідувачів та пасажирів.

Нагадаємо, в неділю, 12 травня, в Одесі правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування аеропорту. Інформація про замінування надійшла в поліцію в 11:28.

Пізніше в поліції повідомили, що в Міжнародному аеропорту Одеса вибухонебезпечних предметів не виявили. Вибухотехніки і кінологи провели перевірку будівлі аеропорту і прилеглої до нього території.

Крім того, в прес-службі "Укрзалізниці", заявили, що залізничні вокзали стали частіше "мінувати". Тільки з початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдоминирования вокзалів і двічі надходили повідомлення про вибухові пристрої в рухомому складі