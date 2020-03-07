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В Одесі анонім "замінував" ряд громадських будівель

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 16:01
В Одесі анонім "замінував" ряд громадських будівель
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Одесі анонім "замінував" ряд об'єктів: лікарні, вокзали, ТРЦ і готелі

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху на ряді об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні в поліцію надійшло анонімне повідомлення, - медичні установи, торговельні центри, готелі, вокзали.

Повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками і рятувальниками.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві в суботу, 7 березня, надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу. Як повідомляють співробітники вокзалу, в зв'язку з загрозою вибуху пасажирів пускають через підземні переходи до шляхів.

Додамо, вранці 8 січня невідомий чоловік, одягнений в Балаклаву, увірвався на територію міжнародного аеропорту "Одеса" і заявив про його замінування. Весь персонал і пасажири аеропорту були відразу евакуйовані. Місцеві ЗМІ писали, що чоловіка затримали, а територію аеропорту перевіряли на наявність вибухівки.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом мінування міжнародного аеропорту "Одеса".

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