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У Полтавській області двоє осіб потрапили під потяг

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 12:46
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Хлопець і дівчина на скутері намагалися переїхати шляхи до відкриття переїзду

У Полтавській області двоє осіб загинули після того, як на скутері потрапили під потяг. Про це у Facebook повідомив речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

"Сьогодні вночі в Новосанжарському районі потягом смертельно травмовано 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно. Загиблі - жителі двох сіл Новосанжарщини. Зараз поліція Полтавської області розслідує цю трагедію", - повідомив Сулаєв.

 

Немає бажання повідомляти такі новини! ((( Але люди мають знати про це та робити все від них залежне, щоб подібного...

Опубліковано Юрієм Сулаєвим 3 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, минулого тижня в Одеській області автомобіль виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом № 764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год. В результаті інциденту загинула жінка.

 

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Теги публікації: поезд, авария, Полтавская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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