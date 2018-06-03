У Полтавській області двоє осіб потрапили під потяг

Хлопець і дівчина на скутері намагалися переїхати шляхи до відкриття переїзду

У Полтавській області двоє осіб загинули після того, як на скутері потрапили під потяг. Про це у Facebook повідомив речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

"Сьогодні вночі в Новосанжарському районі потягом смертельно травмовано 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно. Загиблі - жителі двох сіл Новосанжарщини. Зараз поліція Полтавської області розслідує цю трагедію", - повідомив Сулаєв.

Немає бажання повідомляти такі новини! ((( Але люди мають знати про це та робити все від них залежне, щоб подібного... Опубліковано Юрієм Сулаєвим 3 червня 2018 р.

Нагадаємо, минулого тижня в Одеській області автомобіль виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом № 764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год. В результаті інциденту загинула жінка.