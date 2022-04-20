В Одесі та області триває контрдиверсійна робота, - спікер ОВА
В Одесі та області минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, і ситуація під контролем Сил оборони. Також в регіоні триває робота з виявлення і нейтралізації російських диверсантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Ніч у місті та області пройшла спокійно. Без обстрілів. Ситуація контролюється Силами оборони... Нагадаю, що триває контрдиверсійна робота в нашій області та у місті. І результати говорять про те, що наші сили тероборони діють ефективно", - сказав він.
Братчук також звернув увагу на питання мінно-вибухової безпеки, і закликав громадян не виходити на одеські пляжі, а також уникати прогулянок в лісосмузі.
"Ворог продовжує проводити повітряну розвідку і перегрупування сил в Чорному морі", - повідомив спікер ОВА.
Раніше повідомлялося, що російський крейсер "Москва", який ЗСУ вразили ракетами "Нептун", йшов до Одеси для висадки десанту для захоплення міста. Про такі наміри розповіла мати вижив матроса.
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